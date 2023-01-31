26 ili kapsayan seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti son 1 ayda oyunu 3 puan artırdı, ibre terse döndü

14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında 26 ilde yapılan anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.2, CHP'nin oy oranı yüzde 23.8 ve İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 12.3 oldu.