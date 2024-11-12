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25 Yıl Sonra Deprem Olmasını Hatırlatan Acı Anılar

25 Yıl Sonra Deprem Olmasını Hatırlatan Acı Anılar
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Düzce'de 1999 yılında yaşanan depremde enkaz altında kalan Murat Ünal, yaşadığı zor anları ve sonrasında geçirdiği tedavi sürecini anlattı. 25 yıl sonra yaşanan Kahramanmaraş depremleri ise ona bu acıyı yeniden hatırlattı.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan belediye otobüsünden 5 saat sonra kurtarılan Murat Ünal, aradan geçen 25 yıla rağmen yaşadığı zorlu saatleri aklından çıkaramıyor.

Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki depreme o dönem belde statüsündeki Konuralp Belediyesine ait halk otobüsünde yakalanan Ünal, aracın üzerine yıkılan binanın enkazından 5 saat sonra kurtarıldı. Sakarya ve İstanbul'da yaklaşık 2 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Ünal, özel sektördeki çalışma hayatının ardından 2 yıl önce emekli oldu.

Otobüste yolcuyken enkazda mahsur kaldığı 12 Kasım 1999 günü ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Ünal, Konuralp beldesine gitmek için terminalden bilet aldığını, önce yanlış araca bindiğini, şoförün uyarısıyla diğer otobüse geçtiğini söyledi.

Depremin olduğu bölgeye geldiklerinde araçta 36 kişi olduklarını aktaran Ünal, "Bulvar çıkışına geldiğimizde şoför durdu, araçtan indi. Herhalde marketten bir şey alacaktı. O sırada deprem birden vurdu. Şiddeti düşünün, başım tavana vurdu ve 3-4 saniye içinde yanımızdaki bina üzerimize yıkıldı." dedi.

Ünal, otobüste çocukların ve öğrencilerin de bulunduğunu belirterek, "Bir ara sessizlik oldu. Oradan çıkıp evime gideceğimi zannediyordum. Sonrasında anladım binanın altında kaldığımızı. Daha sonra artçılar devam ettikçe binanın yerleşmeyen kısımları da üzerimize geldi. Çok bağıran oldu." diye konuştu.

Ekiplerin, otobüsün ön cephesinden oksijen kaynağıyla enkaz demirlerini keserek kendilerine ulaşmaya çalıştığını anlatan Ünal, "Oksijen kaynağının ısısını başımın arkasında hissettim. Sesim duyulunca 'İçeride canlı var' denmişti. Enkaz altında kaldığım 3 saati hatırlıyorum fakat son 2 saati hatırlamıyorum. Kurtulduk ama 33 kişi öldü." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş depremleri, 25 yıl önceki acıyı hissettirdi

Ünal, enkazdan yaralı olarak çıkarıldıktan sonra sol bacağında kırıklar ve bedenindeki ezilmeler nedeniyle 2 yıl tedavi gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Aracın korkulukları da denk geldiği için omzum öne doğru kaydı. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde 6 ameliyat geçirdim. Bu süreçte 80 kilodan 40-50 kilolara düştüm. Böbrekler çalışmıyor, her gün 6 saat hemodiyalize giriyordum. En son beni kurtaramayacaklarını düşünüp İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk ettiler. Burada çok iyi baktılar, demek ki vademiz gelmemiş. Uzun zaman orada yattım sonra platin takıldı, böbrekler iyileşti ama bu benim 2 senemi aldı."

Ünal, 25 yıl önce yaşadığı acıyı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeden gelen haberleri televizyon kanallarında takip ettiğinde bir kez daha hissettiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş depremlerinin çok büyük yıkım yaşattığını anımsatan Ünal, şunları kaydetti:

"Enkaz altında kalanları gördüğümde o acıyı bir kez daha hissettim. Allah başa vermesin. Hani derler ya, 'Allah düşmanımın bile başına vermesin.' İnanılmaz kayıplar, inanılmaz şekilde binaların yok oluşu ama insanların seferber olması güzeldi. Devletimiz başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, yardımlar gitti. İşte biz böyle durumlarda duyarlı insanlarız."

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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