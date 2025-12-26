Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 25 yıl hapis cezasıyla aranan N.K'yi Erenler Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
