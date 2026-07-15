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Van merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 159 şüpheliye gözaltı kararı

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Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 159 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak", "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarının önlenmesine yönelik soruşturma başlattı.

Bu çerçevede uzun süre yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 159 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen dijital materyale el konuldu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
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