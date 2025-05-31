25. Afyonkarahisar Caz Festivalinin Kapanışı Yapıldı

25. Afyonkarahisar Caz Festivalinin Kapanışı Yapıldı
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Hüseyin Başkadem'in Genel Sanat Yönetmenliğinde gerçekleşen festivalde, Çekya'dan Jakup Zidek Quartet ve Alper Bakıner ve Luxus Band grupları sahne aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, konserlerin yüksek kalitesi ile neşeli bir kapanış yapıldı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "25. Afyonkarahisar Caz Festivali" sona erdi.

İkbal Termal Otel'de gerçekleştirilen festivalin kapanışında, Çekya'dan "Jakup Zidek Quartet" ile "Alper Bakıner ve Luxus Band" grupları sahne aldı.

Gruplar, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi. Sanatseverler, grupların konserlerine ilgi gösterdi.

Başkadem, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, konserlerin kalitesinin çok yüksek olduğunu belirterek bugün neşeli bir şekilde festivali bitirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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