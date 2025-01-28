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Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı

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24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bir haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarında, 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığı bildirildi. Operasyonların ardından çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 1 haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarında, 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden 'GÜRZ-41' ve 'GÜRZ-42' operasyonlarımızda, 100 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Tüm terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

24 ilde yapılan operasyonlar hakkında bilgi aktaran Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum"

Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıVEFA:

Bravo!..Dini sömürüp; aldatma,şiddet ve sömürü aracı haline getirenlerin kökünü kurutun!..UNUTMAYIN LAİKLİK,; OLMAZSA, OLMAZIMIZDIR!

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Haber YorumlarıSait Okutan:

dunyada ne kadar pislik varsa bizim devletin içinde nedense yol geçer hanı gibi

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Haber YorumlarıAli Gürgen:

hayırdır htş işine yaramayan teröristlerini ifşamı etti

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Haber YorumlarıAli Sekerci:

Bu insanlari kim soktu bu ülkeye kim vl bunlara vatandaşlık verdi bütün suç onların vay ülkenin hakine

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Haber YorumlarıZülfikar:

imralıya kapatın seçim gelirken bahçeli oy uğruna Öcalan gibi fikir danışırsınız... akp mhp hüdapar oğlancık hükümeti

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Haber Yorumlarıali gökşen:

Pkk li da istiyoruz...

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Haber Yorumlarımurat murat:

Kokain haberi sonrası iyi plan Pkk daeş herzaman kokainden fazla ilgi çeker aferim bakan

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Chp hududu kevgire cevirdi.bu kadar terorist ulkede chp getiriyor reis topluyor.not trollerin kafasi boyle maalesef.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

pkk ypg li ve sempatizmanların hepsi deaşlı.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Arkadaş bu ne ya, katili soysuzu, teröristi, deaslisi, yozisi..vs. hepsi ülkemizde. Tanrı Türkleri korusun. Yakaladıkları için E.Guclerimize teşekkür ederiz

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