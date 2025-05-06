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24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Eva Strejcova Sahne Aldı

24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Eva Strejcova Sahne Aldı
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Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, piyano resitali sundu. Konsere ilgi büyük oldu.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, sahne aldı.

Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalde, Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, piyano resitali sundu.

Strejcova, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

Sanatseverler ise konsere ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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