24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Çekya'dan Ars Essendi Üçlüsü Performans Sergiledi
Afyonkarahisar Müzesi'nde gerçekleştirilen 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı gününde, Çekya'dan Ars Essendi Üçlüsü sanatseverlerle buluştu. Konserde sanatçılar Eva Strejcova, Mariia Prokofeva ve Oleg Cingarski seçkin eserlerini seslendirdi.
Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin altıncı gününde Çekya'dan "Ars Essendi Üçlüsü" sahne aldı.
Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında düzenlenen festivalde, Çekya'dan "Ars Essendi Üçlüsü", sanatseverlerle buluştu.
Konserde, sanatçılar Eva Strejcova piyano, Mariia Prokofeva keman ve Oleg Cingarski çello ile seçkin eserlerini seslendirdi.
Sanatseverler de konsere ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel