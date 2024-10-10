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23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Filistin Teması ile Başladı

23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Filistin Teması ile Başladı
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Sakarya'da düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, bu yıl 'Filistin' ana temasıyla başladı. Etkinliğe Türkiye ve Filistin'den şairler katıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat projelerine devam ettiklerini vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda açılışı yapılan programa, Türkiye'nin yanı sıra Filistin'den şairler katıldı.

Etkinlikte konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, kültür ve sanat projelerine hız kesmeden devam ettiklerini, kentin her köşesinde vatandaşlara sanatı ulaştırmayı, onların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Şiirin zamanın ruhunda izler bırakan en zarif name olduğunu aktaran Şirin, "Öyle bir name ki her dize gönüllere nakış nakış işlenir. Sözlerin ötesinde bir evren sunar bizlere. Görünmeyeni görmek, duyulmayanı işitmek, hissedilmeyeni hissetmek için bir kapıdır. Bugün şiirin gücüyle bir araya geldiğimiz bu özel akşamda kalplerimizde yalnızca edebiyatın zarafeti değil, insanlığın ortak davası da var; Filistin." diye konuştu.

Alpay Şirin, bu yıl etkinliğin ana teması olarak Filistin'i belirlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü şiir bir direniş, umut ve hakikatin sesi olabilir. Tıpkı Filistin'in sessiz çığlıkları gibi. Bizler için aralanan kapıda bu sene Filistin'i hissedeceğiz. Filistin öyle bir mesele ki sadece bizim, İslam dünyasının değil, tüm dünyanın, dinlerin, insanlığın ortak meselesidir. Oradaki kardeşlerimizin acısını yüreğimizde taşırken sanatın sıcak dokusuyla bu duyguları ifade etmenin yolunu arıyoruz bugün. Sergilerden film gösterilerine kadar her sanat dalı Filistin'in sesi, yüreğindeki yarasıdır. Her kelimeyle, her resimle Filistin'in onurunu savunacak, yaralarını saracak, birlikteliğimizle, dayanışmamızla sanatı bir araç haline getireceğiz. Bizim için bu yük değil, görev, kalbimizin derinliklerinden gelen bir çağrıdır."

Sanatın sadece ifade biçimi değil, aynı zamanda umudun ve direnişin simgesi de olduğunu vurgulayan Şirin, bu sanatsal yolculukta her dizede, her namede Filistin'le birlikte olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından programın onur konuğu şair Cahit Koytak ile diğer katılımcı şairler eserlerini dinleyicileriyle paylaştı.

Etkinlik kapsamında yarın şairler liselerde öğrencilerle buluşacak, Ofis Sanat Merkezi'nde "Filistin ve Edebiyat Paneli" ile "Filistin İçin Mısralar" konulu şiir sunumu gerçekleştirilecek.

23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 12 Ekim'de Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek şiir sunumlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel

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