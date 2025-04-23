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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Suruç'ta Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Suruç'ta Coşkuyla Kutlandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin gösterileri ve halk oyunları ile tamamlanan etkinlikte, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu ve vatandaşlar yer aldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Stadyumda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi, halk oyunları ekibi sahne aldı.

Törene Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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