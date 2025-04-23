23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Suruç'ta Coşkuyla Kutlandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Stadyumda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi, halk oyunları ekibi sahne aldı.

Törene Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.