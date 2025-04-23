23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Başladı

(TBMM) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk resmi tören, TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'teki Atatürk Anıtı'na kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Gülizar Biçer Karaca ile Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM İdari Amirleri AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindeki milletvekilleri, törenin ardından otobüslerle Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmak üzere Meclis'ten ayrıldı.