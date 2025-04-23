Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş
Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ilk resmi tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma ile başladı. Törene TBMM Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

(TBMM) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk resmi tören, TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'teki Atatürk Anıtı'na kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Gülizar Biçer Karaca ile Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM İdari Amirleri AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindeki milletvekilleri, törenin ardından otobüslerle Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmak üzere Meclis'ten ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.