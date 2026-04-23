23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu… Numan Kurtulmuş: "Örgütün Silah Bıraktığının Ortaya Konulmasıyla Süreç Çok Hızlanır"

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyonda Kürt sorununun çözümüne ilişkin sürece ilişkin olarak, "Örgütün silah bıraktığı ve hakikaten kendini feshettiğinin ayan beyan ortaya konulması ile birlikte bu süreç çok hızlanır. Eğer en başta ortaya konulmuş olan örgütün silahları bırakma takvimine riayet edilmiş olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan bitmiş olurdu" dedi

TBMM'nin açılışının 106'ncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyondan ayrılırken, gazetecilerin Kürt sorununun çözümüne ilişkin kurulan komisyonun raporu ve sürece ilişkin yasal düzenleme beklentisine ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İşin bu noktaya gelmesi için gerçekten çok yoğun bir emek sarf edildi, çok samimi bir mesai harcandı. Bu salonda biliyorsunuz aylar süren toplantı sonrasında bu konu ile ilgili görüşü olan herkes dinlendi. Sonunda da çok daha titiz bir çalışma ile partilerin temsilcisi arkadaşlarımız ile birlikte nihai bir rapor ortaya çıkardık. Yani bu raporda ortaya çıkan irade katılan bütün partilerin ittifakı ile oluşmuş iradedir. O iradede de özellikle 6. ve 7. bölümlerde dile getirilen somut önerilerin bir an evvel hayata yansıması lazım."

"En kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti için önemlidir"

Şu anda tabii ki komisyon çalışmalarını bitirmiştir ama komisyonun ortaya koyduğu bu rapor bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını takip ederek en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir. Burada tabii yine bütün partilerin ittifakla üzerinde durduğu husus, kritik eşik olarak tanımlanan örgütün kendisinin feshinin ve silahları bıraktığının devletin güvenlik birimleri tarafından bir şekilde gözlemlenmesi ve bunun da rapor edilmesi beklentisidir.

"Silahlı faaliyetleri bıraktım' diyen insanların muhatap olacakları bir yasal çerçevenin ortaya çıkması lazım"

Burada örgütün silahları bırakma konusunda zamana yayılmış bir durum var. Bunun bir an evvel düzeltilmesi ve çok hızlı şekilde örgütün silahları bırakması ile birlikte yine komisyon raporunda yer alan ifade ile birlikte bu yasal düzenlemelerin yapılması. Bu ne için gerekli? 'Ben artık vazgeçtim, örgütsel faaliyetlerden ayrıldım, silahlı faaliyetleri bıraktım' diyen insanların muhatap olacakları bir yasal çerçevenin ortaya çıkması lazım. Bunun için bizim şu anda beklentimiz TBMM'de özellikle grubu bulunan siyasi partilerin bu konu ile ilgili kendi yasal teklif hazırlıklarını gerçekleştirmesi. Parti grupları arasında müzakerelerin yapılmaya başlanması ve sonunda da çok uzatmadan, çok kısa bir süre içerisinde neyin nasıl yapılacağı aşağı yukarı ortadadır. Bunların gerçekleştirilerek Meclis'te yasallaşma süreci başlamasıdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreç komisyon çalışmaları bittiğine göre, komisyon vazifesini tamamladığına göre siyasetin ortaya koyduğu bu siyasal irade beyanının bundan sonraki sürece yansımasını temenni ediyoruz.

"Hayırlı işlerde acele etmek lazım"

Bu işlerde komisyon kurulmadan önce başlayarak sürekli takvim soruldu. Burada bir takvimden ziyade hakikaten görüşlerini teksif etmiş olan bütün siyasi partilerin bir an evvel bu işin hallolması ile ilgili niyetlerini, kararlılıklarını ortaya koymaları ve buna göre de hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmaları ya da en azından Meclis içerisinde bunların müzakere edilmeye başlanmasını ümit ederim. Dolayısıyla ben size şu gün olur, bugün olur demem ama bir an evvel lafının da altını çiziyorum. Çünkü hakikaten hayırlı işlerde acele etmek lazım. İşin çok zor kısmı geride kaldı. Bundan sonraki kısımlarında da dediğim gibi örgütün silah bıraktığı ve hakikaten kendisini feshettiğinin ayan beyan ortaya konulması ile birlikte bu süreç çok hızlanır. Eğer en başta ortaya konulmuş olan örgütün silahları bırakma takvimine riayet edilmiş olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan bitmiş olurdu.

"Her türlü konunun konuşulacağı yer Meclistir"

Biz Meclis'teyiz. Her türlü konunun konuşulacağı yer Meclistir. Millet adına karar verecek olan yer Meclistir. Bu Meclis'te bu komisyon Cumhuriyet tarihimizin en zor meselesini ele aldı ve yüz akıyla bir rapor ortaya koyarak sonuçlandırdı. Şimdi bundan sonra gelişmeler konusunda tabii ki ben de TBMM Başkanı olarak, bu meseleye başından itibaren çok ciddi emek vermiş birisi olarak bu konunun gerçekten milletimizin kahir ekseriyetinin 'tamam böyle olması gerekiyordu' diyebileceği şekilde sonuçlanması için üzerime düşen her türlü gayreti ortaya koyacağım."

