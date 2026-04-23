23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu... Bakırhan: Süreç İlerliyor, Umarım Önümüzdeki Günlerde Hızlanacak

(TBMM) - TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyona katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin tıkandığı yönünde eleştirilere, "Süreç ilerleyerek devam ediyor bitmedi. Umarım önümüzdeki günlerde hızlanacak. O hazırlığı iktidar yapacak. Bizim önerilerimiz hazır, isterlerse sunacağız. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündemine gelir. Sürece dair umutluyuz" dedi.

Sürecin bittiğine dair yapılan yorumlara ilişkin gazetecinin sorusuna yanıt veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Biz böyle bir şey dedik mi; demedik. İşin diğer tarafı 'bitti' dedi mi; demedi. Süreç devam edecek, ilerleyecek. Süreç ilerleyecek devam ediyor bitmedi. Umarım önümüzdeki günlerde hızlanacak. O hazırlığı iktidar yapacak. Bizim önerilerimiz hazır, isterlerse sunacağız. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündemine gelir. Sürece dair umutluyuz. Bir ritmi var bazen hızlanıyor, önümüzdeki günlerde de hızlanacağını umuyoruz" dedi.

Bakırhan, TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Oturumu'nda Cumhurbaşkanına yönelik, "Sayın Cumhurbaşkanı, barış şimdi ona vurulacak mührü bekliyor. İktidar olarak sorumluluk sizdedir. Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir. Anaların barış duası sizinledir. Millet hazırdır. Türkiye hazırdır. Tarih hazırdır. Şimdi barışın tam zamanıdır" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Bu bir metafor, sık kullanılan bir deyim. Cumhurbaşkanı şu anda iktidarın başı, yürütmenin başı mühür onda tabi ki. O anlamda söyledim."

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise, "Yakında imralı'ya yeniden bir gidiş olacak mı" sorusuna ise, "Şu anda planlanan yok" dedi.

Kaynak: ANKA