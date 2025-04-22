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23 Nisan Şenlikleri Deprem Bölgesinde Kutlanacak

23 Nisan Şenlikleri Deprem Bölgesinde Kutlanacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çeşitli kutlama programları düzenleyecek. Etkinliklerde çocuklar için bir dizi eğlenceli aktivite yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan deprem bölgesinde 23 Nisan şenliği

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesinde kutlama programları düzenleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kutlama programları gerçekleştirecek. 23 Nisan günü 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerde Sıfır Atık'la ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlik çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.

"Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var "

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan Şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan Şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Etkinlikler, Adıyaman'ın Eğriçay Parkı'nda, Hatay/İskenderun Millet Parkı'nda, Kahramanmaraş Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak'ta ve Malatya İnönü Caddesi'nde düzenlenecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Güncel
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