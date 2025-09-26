22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Kazakistan'dan gelen Yasawi Group konseriyle sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin altıncı günü etkinliklerle devam etti.

Kazakistan'dan gelen Yasawi Group festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Ayasofya Hafızlar Topluluğu, Kültürpark Amfi Tiyatro'daki konserle sanatseverlerle buluştu.

Etkinlikler, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çeşitli söyleşiler ile devam etti.

Festivalde yarın saat 20.30'da The Gospel Legends Singers grubu Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne alacak.