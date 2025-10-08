21 Yıl Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Hükümlü Bursa'da Yakalandı
Bursa'da, uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü kaçışı gibi suçlardan toplam 21 yıl hapis cezası bulunan M.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonucunda gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.
Bursa'da 3 suçtan aranan ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
Gözaltına alınan M.K, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.