21 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 'kasten öldürme' ve 'cinsel istismar' suçlarından 21 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.Ö. yakalandı. Firari, Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçtıktan sonra yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Merzifon'da saklandığı ikamette ele geçirildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Eylül'de Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü F.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Kasten öldürme" ve "cinsel istismar" suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö, teknik ve fiziki takip sonucunda Merzifon ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel