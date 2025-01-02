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21 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Gebze'de Yakalandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'birden fazla kişiyle, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'nitelikli yağma' suçlarından ceza alan M.Ç. (41) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, "birden fazla kişiyle, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "nitelikli yağma" suçlarından hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (41) Gebze'de olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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