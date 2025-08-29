21. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali Başladı
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen festivalde yöresel ürünler tanıtılıyor. Festivalde yemek ikramları yapıldı ve Semicenk konseri gerçekleştirildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 21. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali başladı.
Gülnar Belediyesi tarafından mesire alanında düzenlenen festival kapsamında Yörük Sofrası Lokantası açıldı.
Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, festival sayesinde ilçede yetişen yöresel ürünlerin tanıtılacağını söyledi.
Belediye Başkanı Fatih Önge de herkesi 3 gün sürecek festivale beklediklerini söyledi.
Festivalde vatandaşlara yemek ikram edildi, ardından şarkıcı Semicenk konser verdi.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel