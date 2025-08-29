21. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen festivalde yöresel ürünler tanıtılıyor. Festivalde yemek ikramları yapıldı ve Semicenk konseri gerçekleştirildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 21. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali başladı.

Gülnar Belediyesi tarafından mesire alanında düzenlenen festival kapsamında Yörük Sofrası Lokantası açıldı.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, festival sayesinde ilçede yetişen yöresel ürünlerin tanıtılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Önge de herkesi 3 gün sürecek festivale beklediklerini söyledi.

Festivalde vatandaşlara yemek ikram edildi, ardından şarkıcı Semicenk konser verdi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlerdir aranıyordu, çürümüş cesedi apartman boşluğundan çıktı

Lüks semtte korkunç olay! Günlerdir aranıyordu, çürümüş cesedi bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.