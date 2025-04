21. Akbank Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sinema sektöründe yeni sinemacılara destek vermeyi amaçlayan ve bu yıl 21'inci kez düzenlenen "Akbank Kısa Film Festivali"nin yarışma bölümlerinin ödülleri açıklandı.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 73 ülkeden toplam 2 bin 346 kısa filmin başvurduğu festivalde, ulusal ve uluslararası kategorilerde yarışan filmler sektörün önemli isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Ulusal Yarışma'da "En İyi Kısa Film Ödülü" Cansu Baydar'ın yönetmenliğini yaptığı "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" adlı filme verildi. Aynı kategoride Cem Demirer'in "Noksan" ve Mahsum Taşkın'ın "Garan" filmi "Mansiyon Ödülü"ne değer görüldü.

Uluslararası Yarışma'da "En İyi Kısa Film Ödülü" Samir Karahoda'nın yönetmenliğini üstlendiği "On The Way (Yolda)" adlı filmin oldu. Bu kategoride "Mansiyon Ödülü"nü ise Hadi Babaeifar'ın "Sheep" (Koyun) adlı film kazandı.

Genç Bakışlar'da "En İyi Kısa Film Ödülü"nü Ada Arıstak "Kimlik" filmiyle aldı. Bu kategoride "Mansiyon Ödülleri" ise Ömer Nusret Tanır'ın yönettiği "Kutsal Cumartesi" ve Ulaş Çetin Köreken'in yönettiği "Ballı Süt" filminin oldu.

Forum Senaryo Yarışması'nda "En İyi Senaryo Ödülü" Yağmur Mısırlıoğlu ve Can Pekdemir'in yazdığı "Elma, Armut, Ters Üçgen" adlı projeye verildi. "Mansiyon Ödülü" ise Kasım Ördek'in kaleme aldığı "Salyangozları Kim Öldürdü?" adlı senaryoya layık görüldü.

21. Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için "www.akbankkisafilmfestivali.com" ve "www.akbanksanat.com" adresleri ziyaret edilebilir.