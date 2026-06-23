Haberler

2026-YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme sistemi erişime açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2026-YKS başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adaylar için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'ni (KKİS) erişime açtı. Adaylar ve okullar, bilgilerini bu sistem üzerinden güncelleyebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesinden 2026-YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, 2026-YKS başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açıldığı bildirildi.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik veya düzeltme taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruda, "https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri, bu bilgilerini 444 6796 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecekler." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı

NATO zirvesi öncesi alarm! Ankara'da çok sayıda kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geriden gelip ilk galibiyeti aldılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti

Bir takım daha Dünya Kupası'ndan elendi
Bebeğini arabada unuttu, hıncını gazetecilerden çıkardı

Bebeğini arabada unutan anneden pes dedirten hareketler
13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek 'yeni deliller bulundu' diyerek duyurdu

13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek: yeni deliller bulundu
İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor

Kendi işini yapanlar dikkat! 17 milyon liraya kadar cezası var
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile