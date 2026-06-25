Haberler

2026-STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Öğretmenlik) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) düzenlenen, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026- Sts Öğretmenlik) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Haziran'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü

Ülkenin yaşadığı felaket denizin ortasından bile göründü
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı! Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

3 yıldır kanıtlayamadı! Depremden sağ çıktı ama sistemde hala ölü

Ambulansla kaza yaptı! Ekipler aracın mirasçısını sorunca şaştı kaldı
Kazak devi Türkiye'den banka satın alıyor

Türkiye'deki banka el değiştiriyor! Onayı çıktı, işte yeni patronu
Düğünde olay görüntü! Kayınbabasının para takma şekli gelini rahatsız etti

Gelin ilk günden kaçacaktı! Düğündeki görüntü tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya deprem mesajı: Zor günlerinizde yanınızdayız

Venezuela'daki ikiz deprem sonrası Erdoğan hemen harekete geçti
12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi

Meclis'ten geçti! On binlerin yaşadığı büyük mağduriyet tarih oluyor