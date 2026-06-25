2026-STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Öğretmenlik) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) düzenlenen, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026- Sts Öğretmenlik) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Haziran'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven