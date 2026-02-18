Haberler

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Ramazan Ayının Başlangıcına İlişkin Açıklama

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcının 19 Şubat 2026 Perşembe günü olacağını açıkladı. Hilalin görülme zamanı Türkiye saatiyle 06.42 olarak belirlendi.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcına ilişkin açıklama yaptı.

Kuruldan yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Şer'i ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda; 1447 (2026) yılı Ramazan ayı hilalinin, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hale geleceği tespit edilmiştir. Hilalin görülebilirlik anı Türkiye saatiyle 06.42'dir. Bu doğrultuda, 19 Şubat 2026 Perşembe günü 1447/2026 yılı Ramazan ayının birinci günü olacaktır."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
