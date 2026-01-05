2026 Okçuluk İl Şampiyonası Seçmeleri Gelibolu'da tamamlandı

3-4 Ocak 2026 tarihlerinde Gelibolu'da düzenlenen 2026 Okçuluk İl Şampiyonası seçmeleri sona erdi.

Çanakkale Okçuluk Spor Kulübü, Çan Termik Spor Kulübü, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ile Gelibolu Yarımada Spor Kulübü'nün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, gençler ve büyükler klasmanında sporcular mücadele etti.

İki gün süren müsabakalarda toplam 16 madalya sahiplerini buldu. Dereceye giren sporcular, 12-16 Ocak 2026 tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek Salon Kış Kupası ve Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.