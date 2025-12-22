MSB: 2026-MSÜ başvuruları 5 Ocak'ta başlayacak
Milli Savunma Bakanlığı, 2026-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacağını ve 29 Ocak 2026'da sona ereceğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 5 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olup, 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://www.osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel