(ANKARA) - 2026-MEB-AGS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Adaylar, sonuçlara ve soruların doğru cevaplarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir.

26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının sonuçları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde bugün saat 16.00'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.