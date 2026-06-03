Haberler

Albüm: 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu Çin'in Başkenti Beijing'de Başladı

Albüm: 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu Çin'in Başkenti Beijing'de Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

56 ülke ve 73 şehirden temsilcilerin katıldığı zirvede, kent turizminin dijitalleşme ve akıllı teknolojilerle gelişimi ile turizm dönüşümünün şehir yaşamına katkıları ele alındı.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu salı günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Zirvede 56 ülke ve bölge ile 73 şehirden bir araya gelen temsilciler, kent turizminin dijitalleşme ve akıllı teknolojilerle gelişimini ele alırken, turizmdeki dönüşümün şehir yaşamına sunacağı katkıları ele aldı.

Kaynak: Xinhua
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu

Sadece 1 ayda 101 kişi aynı nedenden öldü
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

İsrail durmuyor! Gözaltına alınan ünlü isim için yeni karar
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

Cinayetin ardından Dilan Polat'ın şarkısını paylaştılar
Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrıldı, Amedspor'a imza attı
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir