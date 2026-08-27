Haberler

2026-KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- 25 Ekim'de uygulanacak sınavın başvuruları 8 Eylül'e kadar sürecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026- Kpss Ortaöğretim) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de uygulanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da yapılacak.

KPSS Ortaöğretim'e başvurular bugünden itibaren 8 Eylül'e kadar yapılabilecek, DHBT için başvurular ise 22-30 Eylül arasında olacak.

DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 25 Ekim'de yapılacak 2026-KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2026-KPSS Ortaöğretim ile 2026-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi için adayların 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: AA
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde

Aziz başkanın Ederson için söylediklerini paylaşmayan kalmadı
İBB Davası'nda 'rüşvet' itirafı! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı

Bu ifade çok baş yakacak! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı
Ünlü Oyuncu Devrim Özkan'dan Yaz Pozları!

Ünlü Oyuncu Devrim Özkan'dan Yaz Pozları!
Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu

Telefonda söyledikleri ekipleri harekete geçirdi: Dehşet veren itiraf!
Almanya'daki skandaldan Rusya çıktı! Facia son anda engellendi

Son anda engellendi! Almanya'daki skandaldan Rusya çıktı
Alparslan Kuytul’un, rızası olmadan evlenen damadı evinde darp ettirdiği iddia edildi

Kuytul istediği olmayınca evine baskın yaptırmış