Haberler

2026-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) ön lisans düzeyinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ön Lisans) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) ön lisans düzeyinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026- Kpss Ön Lisans) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ekim'de uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans'a başvurular 10 Ağustos'a kadar yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da uygulanacak, başvurular ise 22-30 Eylül'de alınacak.

DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların, 4 Ekim'de yapılacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurması gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi

5 gün sonra korkulan oldu! Arap ülkesine gece yarısı bomba yağdı
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Elektrik akımı can aldı! Bir işçi yaralı

Kimse bunu yaşamamalı: Yüksekte gelen son kahretti
Begüm Öner: Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz

Begüm Öner: Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz
Şanlıurfa'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Bir kadın cinayeti daha! Eşini öldürdü, aynı silahla intihar etti
Elçin Sangu 'Üzgünüm' deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı

Elçin Sangu "Üzgünüm" deyip yaptığı bağış miktarını açıkladı
Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü