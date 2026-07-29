2026-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) ön lisans düzeyinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ön Lisans) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) ön lisans düzeyinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026- Kpss Ön Lisans) başvuruları başladı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ekim'de uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans'a başvurular 10 Ağustos'a kadar yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da uygulanacak, başvurular ise 22-30 Eylül'de alınacak.
DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların, 4 Ekim'de yapılacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurması gerekiyor.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.