026 Milano-Cortina Kış Paralimpik Oyunları'nda Çinli Sporcu Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
İtalya'nın Tesero kentinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Paralimpik Oyunları'nda, kayaklı koşu erkekler Oturak Sprint Finali'nde Çinli sporcu Liu Zixu altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Gümüş madalya Brezilyalı Cristian Westemaier Ribera'nın, bronz madalya ise Kazak Yerbol Khamitov'un oldu.

TESERO, 11 Mart (Xinhua) -- İtalya'nın Tesero kentinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Paralimpik Oyunları'nda kayaklı koşu erkekler Oturak Sprint Finali'nde altın madalya kazanan Çinli Liu Zixu (ortada), gümüş madalyanın sahibi Brezilyalı Cristian Westemaier Ribera (solda) ve bronz madalya kazanan Kazak Yerbol Khamitov, 10 Mart 2026. (Fotoğraf: Hou Zhaokang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
