026 Milano-Cortina Kış Paralimpik Oyunları'nda Çinli Sporcu Altın Madalya Kazandı
İtalya'nın Tesero kentinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Paralimpik Oyunları'nda, kayaklı koşu erkekler Oturak Sprint Finali'nde Çinli sporcu Liu Zixu altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Gümüş madalya Brezilyalı Cristian Westemaier Ribera'nın, bronz madalya ise Kazak Yerbol Khamitov'un oldu.
Kaynak: Xinhua