DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 10-16 Haziran'da tercihleri alınan 2026-DUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan