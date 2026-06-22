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DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

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ÖSYM, 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 10-16 Haziran'da tercihleri alınan 2026-DUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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