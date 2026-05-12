Albüm: 2026 Dünya Dijital Eğitim Konferansı, Çin'in Hangzhou Kentinde Başladı

HANGZHOU, 12 Mayıs (Xinhua) -- 2026 Dünya Dijital Eğitim Konferansı, pazartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da başladı.

Bu yıl "Yapay Zeka+Eğitim: Dönüşüm, Gelişim, Yönetişim" temasıyla düzenlenen konferans, yapay zekanın eğitimdeki sistemsel dönüşümü nasıl yönlendirebileceğini ve eğitimin nitelikli gelişimini nasıl destekleyebileceğini ele almayı hedefliyor.

Konferans kapsamında, küresel dijital eğitim başarılarının sergilendiği bir fuar da düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua