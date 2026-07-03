2026-DGS'nin sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 19 Temmuz'da yapılacak 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM'nin sitesinden alabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 19 Temmuz'da uygulanacak 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
Ösym'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
19 Temmuz'da uygulanacak 2026-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.