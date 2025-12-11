Haberler

Türkiye ve İtalya işbirliğinde gelecek yıl Roma'da "Troya" temalı sergi düzenlenecek

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye ve İtalya işbirliği ile 2026'da Roma'da 'Troya' temalı bir sergi düzenleyeceğini açıkladı. Sergi, Kolezyum'un ardından iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin yeni bir adımı olarak öne çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gelecek yıl Türkiye ve İtalya işbirliğinde Roma'da "Troya" temalı sergi düzenleneceğini bildirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl Kolezyum'da düzenlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi", bu yıl ise "Magna Mater" sergilerinin ardından, Türkiye-İtalya kültürel işbirliğinin bir adım daha ileri taşındığı belirtildi.

Yapılan ikili görüşmeler sonucunda, 2026'da Roma'da "Troya" temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu önemli işbirliği kapsamında, serginin hayata geçirilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzde, Genel Müdürümüz Sayın Birol İnceciköz, İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Mirası Geliştirme Direktörü Dr. Alfonsina Russo ve Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörü Simone Quilici tarafından bir niyet beyanı imzalanmıştır. Tarihin en güçlü destanlarından Troya'yı konu edinen Troya Sergisi, 2026'da Roma'da ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kültür varlıklarımızı tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
