Çin-ASEAN Eğitim Haftası: Yapay Zeka İşbirliğin Yeni Gücü

GUİYANG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2026 Çin-ASEAN Eğitim İşbirliği Haftası'nda sergilenen robot, 29 Temmuz 2026.

2026 Çin-ASEAN Eğitim İşbirliği Haftası, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Guizhou eyaletinde düzenlendi.

Etkinlik, bölgenin dört bir yanından eğitim bakanlığı yetkililerini, üniversite rektörlerini ve uzmanları bir araya getirdi. Katılımcılar, yapay zekanın Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki eğitim işbirliğinin yeni itici gücü haline geldiği konusunda mutabık kaldı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua