2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

(TBMM) - DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 25 Temmuz'da Hatay İskenderun'da bulunan Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki askerin şehit olmasına ilişkin, "Ellerine kına yakarak askere gönderilen çocuklar orada bazı komutanların egolarına teslim edilmemeli. Ben olayı biliyorum. Olay çok acı yani, olay çok acı. 'Aman ben egomu tatmin edeceğim, ben egomu şey yapacağım' diye böyle bir ceza verme yöntemi olmaz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Sayıştay raporları görüşülüyor.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kuleli Askeri Lisesi mezunu olduğunu belirterek, "Bunlar sadece okul değil, Türk ordusunun ruhu, terbiyesi, gelenekleri gerçekten bu kurumlarda şekilleniyordu. Bugün acı bir gerçek var ki, ordunun kültürel kimliği ve kendi eğitim modelini üretme kapasitesi maalesef her geçen gün zayıflıyor gibi gözüküyor. O yüzden bu liselerin de açılmasını biz önemli buluyoruz. Askeri mahkemelerin kapatılması da kesinlikle yanlış" dedi.

" Doğu Karadeniz'de neden bir askeri üs sü müz yo k"

Deniz Kuvvetleri'nin bütçesinin Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki mücadele ile uyumlu olmadığını söyleyen Türkeş Taş, "Karadeniz'de son derece tehlikeli, karmaşık ve endişe verici gelişmeler yaşanırken ve yaşanması da devam edecek görünürken Doğu Karadeniz'de neden bir askeri üssümüz yok? Sürmene'deki üs çalışmaları neden hala sonuçlanmadı" ifadelerini kullandı.

" Hava sahasını terk etmek, vatan sahasını terk etmek anlamına gelmiyor mu"

KKTC'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en önemli stratejik dayanak olduğunu vurgulayan Türkeş Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lefkoşa'da, Magosa'da, Girne'de Türk varlığı sadece Ada Türklerinin değil, Türkiye'nin güvenlik sigortasıdır. Biz Kıbrıs'ta geçici değil, tam yetkili egemen askeri üstler kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle hükümete bir kez daha güçlü bir çağrıda bulunuyoruz: KKTC'de deniz üssü, istihbarat noktası, lojistik üs ve sabit komuta karargahları kurulması artık ertelenemez bir devlet görevidir.

Doğu Akdeniz'de KKTC'nin de Kıbrıs Adası'nın etrafındaki tüm sularda hakkı olduğu Türkiye'nin bir diplomatik söylemidir. Biz neden bu söyleme sahip olup GKRY'nin yaptığı hiçbir harekete müdahalede bulunmuyoruz? Karasularımız 6 mil iken doğal olarak hava sahamız da 6 mil olması gerekiyor. Yunanistan hava sahasının Yunanistan ama hava sahasını 10 mil olarak uyguluyor. Türk Hava Kuvvetleri de geçen yıla kadar 10 millik hava sahasının tabiatıyla tanımayıp 6 mil kadar uçuş yapıyor idi ve Yunanistan'da bunu hava sahası ihlali olarak ifade ediyordu. Ama son 1,5 yıldır bu hava sahası ihlalleri protestolarını Yunanistan'dan duymuyoruz. Yunanistan hava sahası ihlali yaptı diye Türkiye'yi protesto etmiyor ve Yunan basında Türk savaş uçaklarının 10 mil girmediğine dair birtakım söylentiler var. Acaba bu doğru mudur? Doğruysa Yunanistan'ın 10 mil hava sahasını tanıyoruz anlamına gelmez bu Sayın Bakanım. Hava sahasını terk etmek, vatan sahasını terk etmek anlamına gelmiyor mu?"

" Komutana itaat her yönüyle önemli ama vatanın evlatlarının emaneti siz dedir"

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise İskenderun'da bulunan Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki iki askerin şehit olduğu olaya değindi. Kısacık, şunları kaydetti:

"Olayı şimdi burada anlatmayacağım. Olayı biliyorum. Bu tür bizim yöneticilerden de komutanlardan da artık eğitimle mi olur, anlatmayla mı olur veya cezayla mı olur... Gerçekten de yazık yani maalesef ellerine kına yakarak askere gönderilen çocuklar orada bazı komutanların egolarına teslim edilmemeli. Ben olayı biliyorum. Olay çok acı yani, olay çok acı. 'Aman ben egomu tatmin edeceğim, ben egomu şey yapacağım' diye böyle bir ceza verme yöntemi olmaz.

Onlar emanet yani. Onlar, vatanın, bu askerlerimiz tamam, 'Eti senin kemiği benim' derler. Askeri disiplin önemlidir. Komutana itaat her yönüyle önemlidir. Ama aynı zamanda da orada vatanın evlatlarının emaneti sizdedir."