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Albüm: Endonezya'daki 2026 Asya-Afrika Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Albüm: Endonezya'daki 2026 Asya-Afrika Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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2026 Asya-Afrika Festivali, Endonezya'nın Bandung kentinde başladı. Katılımcılar, kültürel miraslarını tanıtarak Asya-Afrika Konferansı'nın ruhunu yaşatmayı ve kültürel çeşitliliğin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

BANDUNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Asya- Afrika Festivali, cumartesi günü Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung kentinde başladı.

Asya ve Afrika ülkelerinden katılımcılar, zengin kültürel miraslarını tanıtmak ve Asya-Afrika Konferansı'nın tarihsel ruhunu yaşatmak amacıyla festivalde bir araya geldi.

Festival daha uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında kültürel çeşitliliğin önemini vurguluyor.

Kaynak: Xinhua
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