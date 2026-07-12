Albüm: Endonezya'daki 2026 Asya-Afrika Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
2026 Asya-Afrika Festivali, Endonezya'nın Bandung kentinde başladı. Katılımcılar, kültürel miraslarını tanıtarak Asya-Afrika Konferansı'nın ruhunu yaşatmayı ve kültürel çeşitliliğin önemini vurgulamayı amaçlıyor.
BANDUNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Asya- Afrika Festivali, cumartesi günü Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung kentinde başladı.
Asya ve Afrika ülkelerinden katılımcılar, zengin kültürel miraslarını tanıtmak ve Asya-Afrika Konferansı'nın tarihsel ruhunu yaşatmak amacıyla festivalde bir araya geldi.
Festival daha uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında kültürel çeşitliliğin önemini vurguluyor.
Kaynak: Xinhua