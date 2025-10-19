Haberler

2025 Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
ÖSYM, 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) için temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Detaylar ÖSYM'nin internet sitesinde paylaşıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan TR-YÖS/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u "www.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
