2025 YKS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Erişime Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 2025-YKS oturumlarına ait Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi

Bakan Tekin, öğretmen çiftin çocuk sayısını duyunca dondu kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Galatasaray yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu

Cimbom yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu! İşte o yıldız eldiven
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Bahreyn, kamu kurumlarında uzaktan çalışma sistemine geçti

ABD'nin saldırısının ardından uzaktan çalışmaya geçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.