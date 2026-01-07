Haberler

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Bankaoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Kıyı Emniyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bankaoğlu, Anadolu Ajansı'nın 2025 yılına damga vuran olaylara dair fotoğraflarını değerlendirdiği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bankaoğlu, çeşitli kategorilerde ödüle layık gördüğü fotoğrafları belirledi.

Kıyı Emniyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bankaoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Bankaoğlu, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" ile "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" isimli karelerini tercih etti.

Bankaoğlu, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
