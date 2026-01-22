Haberler

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Oğuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Oğuz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve seçtiği fotoğraflarla ilgili beğenilerini paylaştı. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Oğuz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Oğuz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'ın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren Oğuz, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karelerini tercih etti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

