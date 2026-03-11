Haberler

Çgd, Yılın Başarılı Gazetecileri Ödüllerini Açıkladı... Anka Haber Ajansı, "Anıtkabir Özel Görüntüleri" ile Ödüle Layık Görüldü

Güncelleme:
Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2025 yılı 'Yılın Başarılı Gazetecileri' ödüllerini açıkladı. ANKA Haber Ajansı muhabirleri Melis Yıldırım ve Batuhan Dükel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda askerlerin kontrol edilerek içeri alınmasını haberleştirerek Behzat Miser Haber Ödülü'ne layık görüldü. Dernek, gazetecilere yönelik baskılara dikkat çekerek, özgürlükleri kısıtlanan meslektaşlarına dayanışma mesajı gönderdi.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2025 yılı "Yılın Başarılı Gazetecileri" ödüllerinin sahiplerini açıkladı. ANKA Haber Ajansı muhabirleri Melis Yıldırım ve Batuhan Dükel ile kameramanları Eylem Ladin Değer ve Cemal Berk Aytekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, askerlerin isim listesinden tek tek kontrol edilerek ve aranarak içeri alınması haberi ile Behzat Miser Haber Ödülüne layık görüldü.

ÇGD, 2025 yılı "Yılın Başarılı Gazetecileri" ödüllerinin sahipleri açıklandı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Meslektaşlarımız soruşturmalar, gözaltılar, adli kontroller, ev hapisleri ve tutuklamalar ile yıldırılmak istenmekte, bu girişimler kimi zaman başarılı olsa da kimi zaman meslektaşlarımızın cesur duruşu ve inadıyla sonuçsuz kalmaktadır. Gerçek olan şudur ki, bu baskılar sonucunda sansür ve oto-sansür artık alenileşmiş, adeta rutin bir hal almıştır. Başta, özgürlükleri ellerinden alınan gazeteciler olmak üzere, mesleklerini yaptıkları için türlü bedeller ödetilen bütün meslektaşlarımıza selamlarımızı ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz. ve bir kez daha inatla haykırıyoruz: 'Gazetecilik Suç Değildir!' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ANKA Haber Ajansı'ndan Melis Yıldırım, Batuhan Dükel, Eylem Ladin Değer ve Cemal Berk Aytekin'in Behzat Miser Haber Ödülü'ne layık görülmesine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Resmi bayram kutlamalarında Anıtkabir'deki resmi törenleri 'özel seçilen konuklar' izleyebiliyor. O, özel konukların sloganlarına ve konuyla ilgili tartışmalara her bayram şahit oluyoruz. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, tıpkı o özel konuklar gibi askerler isim listesinden de tek tek kontrol edilerek ve aranarak içeri alındı, hatta bazı askerlerin tören alanına alınmadığı görüldü. O anları, ANKA Haber Ajansı muhabir ve kameramanları belgeledi. Uzun süren tartışmaların fitilini ateşleyen bu habere ve görüntülere imza atan meslektaşlarımız, Behzat Miser Haber Ödülü'nün sahibi oldu."

ÇGD tarafından verilen ödüller şöyle:

Haber Ödülü: Mine Şenocaklı, Oksijen

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Burcu Karakaş, Anna Babinets, Yanina Korniienko, Agos

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: Can Öztürk, T24, Fundanur Öztürk, BBC Türkçe

Rafet Genç Haber Ödülü: Oğulcan Özgenç, kaosgl.org

Behzat Miser Haber Ödülü: Melis Yıldırım - Batuhan Dükel / Kamera:  Eylem Ladin Değer, Cemal Berk Aytekin ANKA Haber Ajansı

TV Haber Ödülü: Cengiz Karagöz, Halk TV

Röportaj Ödülü: Furkan Karabay, BirGün

Yerel Haber Ödülü: Burak Necip Başar, gundemfethiye.com

İnceleme Araştırma Ödülü: Sadık Güleç - Osman Çaklı

Mahmut Tali Öngören Belgesel Ödülü: Tunca Öğreten, Murat Baykara, VOYS Medya

İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü: Ümit Bektaş, Reuters

Sayfa Tasarımı Ödülü: Kardelen Tatar Sinecan, BirGün

Karikatür Ödülü: Muzır Neşriyat, muzir.org

Dayanışma Ödülü: Tele1 ve Tele1 çalışanları

Kaynak: ANKA
500

