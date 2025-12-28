Haberler

MSB: 2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu

MSB: 2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı terörle mücadelede tarihi bir yıl olduğunu duyurdu. Bakanlık, arazi arama tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit çalışmalarıyla terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları her zamanki kararlılıkla devam etti" denildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından 2025 faaliyetlerinin yer aldığı bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı olarak 2025 yılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için faaliyetlerimizi azim ve kararlılıkla sürdürdük. Bu kapsamda terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek olmaya kadar birçok noktada çalışmalar yürütüldü. 2025 yılı aynı zamanda terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda arazi arama tarama, mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları da her zamanki kararlılıkla devam etti. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Hudut namustur' anlayışıyla ülkemizin sınırlarını 7/24 esasıyla korumaya devam ediyor. Her karış toprak, geçit ve sınır hattı yüksek teknolojinin yanı sıra Mehmetçiğimizin vefakar nöbetleriyle izleniyor. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin güvenlik tedbirleri almaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edilecektir" ifadelerini yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
