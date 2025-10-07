2025 Nobel Fizik Ödülü John Clarke, Michel Devoret ve John Martins'e verildi

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis adlı üç bilim insanına verildi.

Ödül, bilim insanlarının kuantum mekaniği alanında gerçekleştirdikleri çığır açıcı araştırmalar nedeniyle takdim edildi.

Bu ödül, 2025 Nobel Ödülleri kapsamında açıklanan ikinci ödül oldu.

GEÇEN YIL YAPAY ZEKA ÖNCÜLERİNE VERİLMİŞTİ

2024 Nobel Fizik Ödülü ise fizikçi John Hopfield ve yapay zekâ alanının öncülerinden biri olarak kabul edilen bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton'a verilmişti. Hinton, "yapay zekânın babalarından biri" olarak anılıyor. Nobel Ödülleri, 1896 yılında hayatını kaybeden İsveçli mucit Alfred Nobel tarafından oluşturuldu.

Kazananlara, 11 milyon İsveç kronu tutarında (yaklaşık 997 bin euro) para ödülü de veriliyor.

1901 yılından 2024'e kadar fizik dalında toplam 118 Nobel Ödülü verildi.

Bu ödülleri kazanan 227 bilim insanından yalnızca beşi kadın oldu; bu isimler arasında 1903 yılında ödül alan Marie Curie de yer alıyor.