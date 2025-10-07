Haberler

2025 Nobel Fizik Ödülü John Clarke, Michel Devoret ve John Martins'e verildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
2025 Nobel Fizik Ödülü John Clarke, Michel Devoret ve John Martins'e verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Nobel Fizik Ödülü, Amerikan üniversitelerinde görev yapan üç bilim insanına verildi. John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis, kuantum mekaniği üzerine yaptıkları öncü çalışmalarla bu yılın ödülüne layık görüldü. Nobel Ödülü, 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 997 bin euro) para ödülüyle birlikte veriliyor.

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis adlı üç bilim insanına verildi.

Ödül, bilim insanlarının kuantum mekaniği alanında gerçekleştirdikleri çığır açıcı araştırmalar nedeniyle takdim edildi.

Bu ödül, 2025 Nobel Ödülleri kapsamında açıklanan ikinci ödül oldu.

GEÇEN YIL YAPAY ZEKA ÖNCÜLERİNE VERİLMİŞTİ

2024 Nobel Fizik Ödülü ise fizikçi John Hopfield ve yapay zekâ alanının öncülerinden biri olarak kabul edilen bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton'a verilmişti. Hinton, "yapay zekânın babalarından biri" olarak anılıyor. Nobel Ödülleri, 1896 yılında hayatını kaybeden İsveçli mucit Alfred Nobel tarafından oluşturuldu.

Kazananlara, 11 milyon İsveç kronu tutarında (yaklaşık 997 bin euro) para ödülü de veriliyor.

1901 yılından 2024'e kadar fizik dalında toplam 118 Nobel Ödülü verildi.

Bu ödülleri kazanan 227 bilim insanından yalnızca beşi kadın oldu; bu isimler arasında 1903 yılında ödül alan Marie Curie de yer alıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
4 işçinin hayatını kaybettiği minibüsün şoförü ehliyetsiz çıktı

4 işçi göz göre göre ölüme gitmiş! Şoförle ilgili gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.