2025 KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Güncelleme:
ÖSYM, 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın alan bilgisi oturumlarına katılacak adaylar için sınava giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu alan bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
