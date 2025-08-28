2025-KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu'nun 'Genel Yetenek-Genel Kültür' oturumuna katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavına giriş belgelerini erişime açtı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

