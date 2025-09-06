Haberler

2025 IFA Berlin Fuarı Kapılarını Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen 2025 IFA Berlin Fuarı, tüketici elektroniği ve ev aletleri alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olarak başladı. Fuarda yapay zeka, bilgi teknolojisi ve sürdürülebilir çözümler gibi geleceğe yönelik temalar sergileniyor.

BERLİN, 6 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2025 IFA Berlin Fuarı'nda bir robot köpekle etkileşime giren insanlar, 5 Eylül 2025.

Tüketici elektroniği ve ev aletleri alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan 2025 IFA Berlin, cuma günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, bilgi teknolojisi, yapay zeka, yazılım ve bilgi işlem gücü gibi geleceğe yönelik temaların yanı sıra ev, ulaşım ve yaşam tarzı için sürdürülebilir çözümler de öne çıkıyor. (Fotoğraf: Zhang Haofu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı jandarma personelini öldürdü

Başkomiser, evinde karısıyla yakaladığı askeri öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı

Türkiye'ye karşı birlik oldular ama kablonun bir ucu yolsuzluğa çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.