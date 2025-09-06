2025 IFA Berlin Fuarı Kapılarını Açtı

BERLİN, 6 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2025 IFA Berlin Fuarı'nda bir robot köpekle etkileşime giren insanlar, 5 Eylül 2025.

Tüketici elektroniği ve ev aletleri alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan 2025 IFA Berlin, cuma günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, bilgi teknolojisi, yapay zeka, yazılım ve bilgi işlem gücü gibi geleceğe yönelik temaların yanı sıra ev, ulaşım ve yaşam tarzı için sürdürülebilir çözümler de öne çıkıyor. (Fotoğraf: Zhang Haofu/Xinhua)