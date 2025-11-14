Haberler

2025 Ekim Ayı Sıcaklık Analizi: Sivas Kangal'da En Düşük, Şırnak Cizre'dde En Yüksek Sıcaklık

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 Ekim ayına dair sıcaklık analizini yayımladı. En düşük sıcaklık Sivas Kangal'da -6.8 derece, en yüksek sıcaklık ise Şırnak Cizre'de 37.5 derece olarak kaydedildi. Genel ortalama sıcaklık ise mevsim normallerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre, 2025 yılının Ekim ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 6.8 derece ile Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 37.5 derece ile Şırnak Cizre'de tespit edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ekim ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Acıpayam, Korkuteli, Akhisar, Muğla, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Kale (Demre), Van, Başkale ve Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. 1991-2020 normalleri ekim ayı ortalama sıcaklığı 15.6 derece olup 2025 yılı Ekim ayı sıcaklığı ise 15.7 derece ile normallerinin 0.1 derece üzerinde gerçekleşti. 2025 yılı Ekim ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 6.8 derece ile Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 37.5 derece ile Şırnak Cizre'de ölçüldü. Öte yandan, 2025 Ekim ayında yeni ekstrem sıcaklık (maksimum, minimum) gerçekleşmediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
