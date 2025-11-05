2025 Aile Yılı Kapsamında İki Özel Sergi Açıldı

Cumhurbaşkanlığınca 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'nda "Bir Seçki", Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda ise "Ev Hali" adlı sergiler kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, 2025 Aile Yılı kapsamında açılan Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu'ndan "Bir Seçki" adlı sergide, müze koleksiyonuna kayıtlı, sanat tarihi açısından büyük önem taşıyan Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Turgut Zaim ve Cevat Dereli gibi birçok sanatçının aile olgusunu yansıttığı eserler, Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitüleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen Mihri Müşfik Sergi Salonu'ndaki "Ev Hali" sergisinde ise kroki planı hazırlanan bir dairenin yaşam alanına dönüştürülerek Olgunlaşma Enstitüleri üretimleriyle bir ev halinin yansıtılması amaçlanıyor.

Ev Hali sergisi Türk kültür, gelenek ve medeniyetini yaşatıyor

Serginin açılışını yapan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde yıl boyunca faaliyetler yaptıklarını anımsattı.

Belviranlı, Milli Eğitim Bakanlığı ile de bu kapsamda ailenin birlikteliğini anlatan birbirinden güzel eserleri sergilediklerini belirterek, "Herkesi müzemizin bu özel salonlarına gelerek bu özel eserleri görmelerini istiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci de Olgunlaşma Enstitülerinin hazırladığı, salondan mutfağa, banyodan yatak odasına kadar ailenin bir bütün içinde nasıl yaşadığını sergileyen atölye çalışması yaptıklarını söyledi.

Kendirci, 30 Olgunlaşma Enstitüsünce yapılan yorganlar, sandıklar, yemek takımları ve daha pek çok Türk kültür, gelenek ve medeniyetini yaşatan ürünleri sergide ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını ifade etti.

Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'ın resmi ilk kez gösteriliyor

Sergilerin küratörü Erkan Doğanay da iki sergiyi de özenle hazırladıklarını ve ilk kez ziyaretçilerin beğenisine açtıklarını belirtti.

Türk resminde aile konusunun çok işlendiğini dile getiren Doğanay, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sergisinde Türk resminin her döneminden örneklerin görüldüğünü kaydetti.

"Cemal Tollu'nun 1943 yılında yaptığı Ürgüp'te bağ bozumu etkinliğini resmettiği bir resmi sergide ilk kez sanatseverlere sunuyoruz. Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'ın 1941 tarihli 'Su İçen Efe' isimli tablosu da ilk kez gösteriliyor." diyen Doğanay, sergide ilk kez sergilenen resimler arasında Celal Tutant'ın Milli Mücadele yıllarında bir ailenin yaşadığı dramı anlattığı bir resmin de yer aldığını bildirdi.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Çocuklu Köylü Kadın" ile Sırrı Divil'in 1971 tarihinde yaptığı "Kadınlarımız" isimli resminin de ilk kez sergilendiğinin altını çizen Doğanay, 41 resmin bulunduğu sergide, Mustafa Aslıer ve Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerinin de yer aldığını söyledi.

Doğanay, "Bir Seçki" sergisinin 30 Kasım'a, "Ev Hali" sergisinin 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebileceğini belirtti.