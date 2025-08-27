2025-2026 Eğitim Yılı İlk Derse 'Yeşil Vatan' Temasıyla Başlıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "8 Eylül itibariyle ilk dersimiz yeşil vatanı korumak temasında başlayacak." dedi.

Ağar, makamında düzenlediği basın toplantısında, 1-8 Eylül de başlayacak 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarının da bu hafta içinde tamamlanacağını ifade eden Ağar, kentte bu yıl yaklaşık 260 bin öğrenciyle eğitim ve öğretim sürecinin yürütüleceğini söyledi.

Eğitim öğretimin etkin yürütülebilmesi için yaz döneminde öğretmen, yönetici ve memurların atama ve yer değiştirme süreçlerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Ağar, "Personelimizin tüm süreçlerini yaz döneminde tamamlayarak sorunsuz bir şekilde tamamlayarak bu yıllık eğitim öğretim sürecine başlamayı planlıyoruz. " dedi.

Murat Ağar, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi nedeniyle il genelinde velilere yönelik aile okulu ve aile eğitimi yönünde çeşitli programlar uygulanacağını ifade ederek, "Velilerimizi bu kapsamda okullarımıza davet ediyoruz ve aile eğitim programlarına katılımlarına teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu programların içinde öğrencilerimizin dijital bağımlılık ve benzeri konularla mücadele etmelerine yönelik destek çalışmaları da yer alıyor." dedi.

Kentte ilk dersin orman yangınlarına karşı yeşil vatanı korumak temasıyla başlayacağını da vurgulayan Ağar, şunları kaydetti:

"8 Eylül itibariyle ilk dersimiz yeşil vatanı korumak temasında başlayacak. Bu kapsamda Valiliğimizin liderliğinde ilgili tüm paydaşlarımızın desteğiyle birlikte çalışmamızı tamamlıyoruz. Okullarımız bir taraftan yıl boyunca ormanları korumakla ilgili yapacağı çalışmaları planlıyor ve ilk dersini de çocuklarımızla etkinlik yapacak şekilde buluşuyoruz. Geçen sene çok önemli bir gelişme yaşandı eğitim adına. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırdığımız eğitim programını hayata ülke olarak geçirdik. Beceri temelinde hazırlanmış bu program milli manevi değerler ekseninde ve erdem değer eylem modeli çerçevesinde geliştirilmişti. Bu sene programımız ilkokulların birinci ve ikinci sınıflarında, ortaokulların 5-6 sınıflarında liselerin hazırlık 9-10 sınıflarıyla okul öncesi sınıflarında hayata geçmiş olacak."

Yeni derslik ve mevcut binaların güçlendirilmesi gibi eğitim yatırımlarının sürdüğünü de aktaran Ağar, ulaşım konusunda da çalışmalar yapıldığını öğrencilerin okullarına daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli ulaşmaları yönünde tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.